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Торжественное открытие кинофестиваля «Западные ворота» состоялось в Пскове

Официальная церемония открытия V Международного кинофестиваля «Западные ворота» состоялась в Большом концертном зале Псковской областной филармонии сегодня, 5 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова гостей и зрителей V Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2024» поприветствовала его заместитель Ольга Тимофеева.

«За эти годы мероприятие уже стало заметным художественным явлением культурной жизни нашего региона и настоящим праздником искусства. Яркая, интересная, насыщенная программа и творческая атмосфера неизменно привлекают к нему внимание профессионального сообщества и широкой публики. Фестиваль способствует укреплению международных связей, расширению творческих и профессиональных контактов, обмену опытом и идеей. Программа «Западных ворот» в этом году, как, впрочем, и всегда, очень разнообразна. Гостей и зрителей ждут показы, тематические секции, семинары, конкурсы, интересные встречи. Мы уверены, что представленные в программе кинокартины вызовут живой интерес публики, встречи и беседы вдохновят на новые идеи и творческие планы, а сам фестиваль преподнесёт много приятных сюрпризов. Желаю организаторам и участникам дальнейших успехов, а зрителям – прекрасного настроения, вдохновения и ярких впечатлений», – говорится в приветственном адресе Михаила Ведерникова.

Ольга Тимофеева

К собравшимся также обратился генеральный продюсер фестиваля Эдуард Пичугин. «Для создания праздничного настроения и сохранения атмосферы фестиваля кинематографистов и зрителей в первый день удивляем сюрпризом», – сказал он.

Эдуард Пичугин

Эдуард Пичугин вручил первую награду «Западных ворот – 2024». Это приз за вклад в кинематограф «Жизнь в кино», которого в этом году удостоен заслуженный артист России Юрий Кузнецов.

Напомним, V Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2024» будет проходить в Пскове три дня – с 5 по 7 июля.

За это время организаторы представят около 100 полнометражных и короткометражных фильмов. С программой V Международного кинофестиваля «Западные ворота» можно ознакомиться здесь. АНО ИД «Медиацентр 60» является информационным партнёром кинофестиваля.

Подробнее о событии читайте в специальном сюжете ПАИ.

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