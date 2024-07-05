Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

С сильным ожогом от борщевика обратилась псковичка к дерматологам

В Кожно-венерологический диспансер Псковской области обратилась женщина с жалобами на болезненные высыпания в виде пузырей, сильный зуд и слабость. Ожог был вызван борщевиком, установили врачи. Подробности данного случая ПАИ рассказали в комитете по здравоохранению Псковской области.

Ожог. Фото: комитет по здравоохранению

Выяснилось, что женщина косила на дачном участке траву, была одета в защитную одежду. Открытым местом была только узкая полоска на голеностопных суставах (низкие носки и брюки, которые не прикрывали эту узкую полоску тела).

Через два дня начал появляться зуд на ногах, затем отек на голенях, после душа процесс стремительно стал распространяться на другие участки тела с образованием пузырей, которые лопались и превращались в язвы. Самочувствие ухудшилось – появились озноб и слабость.

«Было назначено лечение с использованием гормональной терапии наружно и внутримышечно, восстанавливали электролитный баланс. После трёх недель активной терапии процесс разрешился. Розовые пятна, которые могут сохраняться до года», – сказала врач-дерматолог Регина Корнилова.

Борщевик опасен в любом виде – листья, млечный сок, зонтики – все имеют опасные для здоровья человека токсичные вещества, напомнили специалисты.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 июля 2024

С сильным ожогом от борщевика обратилась псковичка к дерматологам
05 июля 2024

Выпускникам ПИШ Союзного государства ПсковГУ вручили дипломы о высшем образовании
05 июля 2024

Торжественное открытие кинофестиваля «Западные ворота» состоялось в Пскове
05 июля 2024

Движение транспорта ограничат на участке улицы Красноармейской в Пскове с 8 июля
05 июля 2024

Началась трансляция церемонии открытия кинофестиваля «Западные ворота»
05 июля 2024

Семья из Великих Лук борется за 5 млн рублей в финале конкурса «Это у нас семейное»
05 июля 2024

Наталия Соколова: Поддержка семей с детьми является приоритетной в Псковской области
05 июля 2024

Смерч заметили вблизи Пскова

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...