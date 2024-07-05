С сильным ожогом от борщевика обратилась псковичка к дерматологам

19:43, 05 июля 2024, ПАИ

В Кожно-венерологический диспансер Псковской области обратилась женщина с жалобами на болезненные высыпания в виде пузырей, сильный зуд и слабость. Ожог был вызван борщевиком, установили врачи. Подробности данного случая ПАИ рассказали в комитете по здравоохранению Псковской области.

Выяснилось, что женщина косила на дачном участке траву, была одета в защитную одежду. Открытым местом была только узкая полоска на голеностопных суставах (низкие носки и брюки, которые не прикрывали эту узкую полоску тела).

Через два дня начал появляться зуд на ногах, затем отек на голенях, после душа процесс стремительно стал распространяться на другие участки тела с образованием пузырей, которые лопались и превращались в язвы. Самочувствие ухудшилось – появились озноб и слабость.

«Было назначено лечение с использованием гормональной терапии наружно и внутримышечно, восстанавливали электролитный баланс. После трёх недель активной терапии процесс разрешился. Розовые пятна, которые могут сохраняться до года», – сказала врач-дерматолог Регина Корнилова.

Борщевик опасен в любом виде – листья, млечный сок, зонтики – все имеют опасные для здоровья человека токсичные вещества, напомнили специалисты.