Медали «За любовь и верность» и «50 лет совместной жизни» вручили семьям из Великолукского района

20:17, 05 июля 2024, ПАИ

Накануне дня святых Петра и Февронии Муромских, ставших олицетворением прочной супружеской любви, в Булынинском доме культуры супружеским парам, которые прожили вместе более полувека и внесли особый вклад в укрепление семейных ценностей и традиций, вручили медали «За любовь и верность» и «50 лет совместной жизни». Об этом пишет районная газета «Наш путь».

Мероприятие открылось гимном семье в исполнении Александры Мамедовой.

Участников встречи поздравил глава Великолукского района Алексей Кузьмин. «Семья – самое главное в жизни человека: здесь формируются ценности, взаимоуважение, забота и понимание. Семья защищает нас от любых неурядиц, помогает справляться со всеми трудностями. Желаю вам здоровья, долгих лет жизни, и пусть ваш семейный очаг продолжает гореть как можно дольше, согревая близких и родных», – подчеркнул Алексей Кузьмин.

Поздравления в адрес присутствующих прозвучали и от директора Центра социального обслуживания Великолукского района Лилии Шавш. Затем под звуки фанфар началась церемония награждения.

Медали «За любовь и верность» вручили Михаилу и Лидии Витовских из деревни Тарасы Шелковской волости, Владимиру и Людмиле Непейцевым из деревни Тифоново Лычёвской волости.

Памятные юбилейные медали «50 лет совместной жизни» получили супруги Анатолий и Надежда Барсуковы из деревни Черпесса Шелковской волости, Владимир и Галина Гараевы из деревни Урицкое Пореченской волости, Анатолий и Тамара Кузьмин из деревни Булынино Лычевской волости, а также Олег и Нина Сидоровы из деревни Шелково Шелковской волости.

На празднике были представлены специально подготовленные презентации и рассказы об истории любви каждой супружеской пары и о секретах их семейного счастья. В концертной программе прозвучали известные песни о любви и семье в исполнении народного коллектива – вокального ансамбля «Радуга» (руководитель Александр Яровой), солистов Александры Мамедовой, Виктории Перепеч, Анны Шевелятовой и Игоря Коничева.