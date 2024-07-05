Движение транспорта ограничат на участке улицы Красноармейской в Пскове с 8 июля

18:28, 05 июля 2024, ПАИ

Временное прекращение движения автотранспорта вводится в Пскове на улице Красноармейской, на участке от здания № 25 до перекрёстка с улицей Киселёва, с 8 по 21 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничение вводят в связи с ремонтом инженерных сетей теплоснабжения. Объезд осуществляется по улицам Петровской, Госпитальной, Максима Горького, Молодова и Юбилейной.