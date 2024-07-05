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Выпускникам ПИШ Союзного государства ПсковГУ вручили дипломы о высшем образовании

Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства прошла в ПсковГУ. Документы о высшем образовании сегодня получили студенты направлений подготовки «электроэнергетика и электротехника», «конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», «информатика и вычислительная техника», «информационные системы и технологии», «программная инженерия», сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Выпускникам ПИШ Союзного государства ПсковГУ вручили дипломы о высшем образовании. Фото здесь и далее: ПсковГУ

«Самое важное, что даёт университет, – это способность человека обучаться, в том числе самостоятельно. Вы выходите из стен вуза уже взрослыми людьми, способными принимать важные решения. Зачастую потенциальные работодатели предпочитают брать тех, кто имеет высшее образование, потому что знают, что эти люди показали свою способность к обучению. Перед вами открыты большие перспективы!» – отметил в приветственном слове проректор по научной работе ПсковГУ Тарас Антал.

Всего в этом году ПИШ Союзного государства выпускает 156 специалистов, среди которых 21 выпускник завершает обучение с красным дипломом.

«Если для нас, преподавателей, это традиционный яркий, добрый момент в календарном учебном году, то для кого-то из вас это событие, которое проходит единственный раз в жизни, и поэтому я понимаю тот трепет и особенное торжество, которое сегодня есть в ваших сердцах, в ваших глазах. Желаю вам найти себя именно в том направлении, которому вы обучались, желаю отправиться работать на предприятия Псковского региона и других регионов России, чтобы поддержать отечественную промышленность и наш технологический суверенитет», – обратился к выпускающимся руководитель Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства Дмитрий Гринёв.

По данным Центра компетенций, карьеры и трудоустройства ПсковГУ, около 80 % выпускников планируют работать по профилю обучения, большая часть магистров уже трудоустроена, а около 30 % бакалавров начинают работать на предприятиях уже на третьем-четвёртом курсе обучения.

Среди предприятий, которым молодые специалисты отдают предпочтение, госкорпорация «Росатом», ПАО «МТС», ООО «Логстрим», ООО «Энди», ПАО «Россети Северо-Запад», ООО «СКТ», АО «Уклад», «Инструмент-М», ООО «СКТ», ЗАО «ЗЭТО», АО «КБ-АСТ», ПАО «АВАР».

Четыре выпускника 2024 года продолжат работу в ПсковГУ – в отделении информационно-коммуникационных технологий, в отделении электроэнергетики, электропривода и систем автоматизации и в научно-производственном департаменте.

Напомним, Передовая инженерная школа гибридных технологий в станкостроении Союзного государства начала свою работу в 2022 году на базе вузов-партнёров – Псковского государственного университета и Белорусского национального технического университета. Главная цель проекта заключается в подготовке межотраслевого инженера-2035, способного создавать новые знания, технологии и продукты в интересах станкостроения.

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