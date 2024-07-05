Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Ромашковое настроение» организовали в Стругах Красных

В Стругокрасненском районном доме культуры состоялся праздник под названием «Ромашковое настроение», приуроченный к предстоящему Дню семьи, любви и верности. Об этом пишет районная газета «Струги».

«Ромашковое настроение» организовали в Стругах. Фото: газета «Струги»

Ведущие Валентина Развозжаева и Любовь Михайлова поздравили собравшихся. Они рассказали об истории праздника, загадали загадки о семье.

В рамках Года семьи, объявленного президентом России Владимиром Путиным, был проведён онлайн-конкурс «Моя семья», в котором приняли участие 26 семей. Их фото размещались на страничке районного центра в соцсети «ВКонтакте».

Сегодня на мероприятии состоялось награждение победителей, которых выбрали с помощью генератора случайных чисел.

Заместитель главы администрации Стругокрасненского муниципального округа Ольга Васильева поздравила всех собравшихся с приближающимся праздником и вручила подарки семьям-победителям – Павловым, Кириченко и Щемелинским и по количеству лайков – семье Матвеевых.

После официальной части мероприятия все приняли участие в мастер-классе, смастерив ромашки. Дети вместе с волонтёрами из отряда «Заря» и активистами местного отделения «Движения первых» смогли поиграть в настольные игры.

В заключение гости поводили хоровод и сделали общее фото.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 июля 2024

«Ромашковое настроение» организовали в Стругах Красных
05 июля 2024

О здоровье сердца поговорили в программе «Анамнез». Главное
05 июля 2024

Народная артистка России Надежда Бабкина посетила Пыталово
05 июля 2024

Медали «За любовь и верность» и «50 лет совместной жизни» вручили семьям из Великолукского района
05 июля 2024

С сильным ожогом от борщевика обратилась псковичка к дерматологам
05 июля 2024

Выпускникам ПИШ Союзного государства ПсковГУ вручили дипломы о высшем образовании
05 июля 2024

Торжественное открытие кинофестиваля «Западные ворота» состоялось в Пскове
05 июля 2024

Движение транспорта ограничат на участке улицы Красноармейской в Пскове с 8 июля

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...