«Ромашковое настроение» организовали в Стругах Красных

23:35, 05 июля 2024, ПАИ

В Стругокрасненском районном доме культуры состоялся праздник под названием «Ромашковое настроение», приуроченный к предстоящему Дню семьи, любви и верности. Об этом пишет районная газета «Струги».

Ведущие Валентина Развозжаева и Любовь Михайлова поздравили собравшихся. Они рассказали об истории праздника, загадали загадки о семье.

В рамках Года семьи, объявленного президентом России Владимиром Путиным, был проведён онлайн-конкурс «Моя семья», в котором приняли участие 26 семей. Их фото размещались на страничке районного центра в соцсети «ВКонтакте».

Сегодня на мероприятии состоялось награждение победителей, которых выбрали с помощью генератора случайных чисел.

Заместитель главы администрации Стругокрасненского муниципального округа Ольга Васильева поздравила всех собравшихся с приближающимся праздником и вручила подарки семьям-победителям – Павловым, Кириченко и Щемелинским и по количеству лайков – семье Матвеевых.

После официальной части мероприятия все приняли участие в мастер-классе, смастерив ромашки. Дети вместе с волонтёрами из отряда «Заря» и активистами местного отделения «Движения первых» смогли поиграть в настольные игры.

В заключение гости поводили хоровод и сделали общее фото.