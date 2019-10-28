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Общество

Стрит-арт фестиваль пройдет в Пскове 4 ноября

Приуроченный ко Дню Народного единства стрит-арт фестиваль пройдет в городском культурном центре Пскова 4 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В рамках мероприятия, которое организовано в рамках проекта «Стрит-арт фестиваль «Палитра», состоится серия мастер-классов по рисованию баллончиками для молодых художников Пскова и жителей города. Любой желающий сможет попробовать себя в искусстве стрит-арта.

Авторы проекты отметили, что фестиваль - это особое пространство, наполненное работой, встречами, творчеством, знакомствами и общением. «Такая форма организации дает возможность молодежи посредством избранного творчества в художественной сфере разносторонне познавать жизнь, развивать свои творческие силы. Фестиваль является финалом всего проекта, когда большое количество творческой молодежи встречается на общей площадке и демонстрирует свое творчество всем заинтересованным», - добавили они.

Фестиваль пройдет при поддержке администрации Псковской области и Благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги». Официальный хештег Дня народного единства: #мыедины

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