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Общество

Программу для психолингвистического анализа пользователей соцсетей запатентовали в России

Компьютерную программу, которая составляет психологический и лингвистический портрет пользователей на основе текстов комментариев в социальных сетях, запатентовали сотрудники Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), пишет ТАСС.

«Лингвисты и математики из Перми совместно разработали программу BFI CNN Detector, которая определяет социальные и поведенческие параметры пользователей социальных сетей на основе текстов их комментариев. Новая платформа позволяет с точностью до 70% определять психологические параметры собеседника. Программа запатентована и зарегистрирована Федеральной службой по интеллектуальной собственности РФ», - говорится в сообщении Минобрнауки.

Отмечается, что ученые ПГНИУ решили изучить, что именно и как пишут люди в комментариях. В базу данных разработанной программы они внесли 21 тыс. текстов пользователей, которые проанализировали по стилистике, жанрам, информативности - всего по более 150 категориям.

Кроме этого, в программу внесли такие параметры пользователей, как возраст, пол, количество постов и психологические черты, которые исследователи собирали с помощью опросника. На основе полученных данных ученые составили психолингвистические портреты для каждого пользователя. 

«В ходе исследования мы смогли установить некоторые закономерности. Например, в текстах мужчин почти нет извинений, а у женщин они частотно присутствуют. Пользователи-мужчины, для которых характерна недобросовестность, часто в своих текстах используют сарказм и иронию», - отметил профессор кафедры теоретического и прикладного языкознания ПГНИУ Константин Белоусов.

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