Специалисты рассказали о вреде ночных перекусов

23:00, 28 октября 2019, ПАИ

Ночные приемы пищи могут привести к преждевременному старению, потому что у организма, который тратит все силы на переваривание пищи, не остается ресурсов на восстановление и обновление клеток. Как пишет газета «Известия», об этом сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

Привычка перекусывать перед сном пагубно влияет и на состояние полости рта, поскольку в ночное время слюнные железы функционируют меньше, пояснил главный врач Домодедовской стоматологической поликлиники Михаил Каюгин.

В министерстве добавили, что перекусы ночью могут привести к развитию кариеса, так как ночью снижается активность слюнных желез, и частички еды хорошо приклеиваются к зубам. Есть также риск развития сердечно-сосудистых заболеваний: истончения стенок сосудов из-за избытка глюкозы и формирования атеросклеротических бляшек и тромбов.

Отмечается, что прием пищи на ночь влияет и на качество сна. При полном желудке есть риск увидеть ночной кошмар, а это влияет на утреннее настроение.