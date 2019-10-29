В Плюсском районе женщина попала под колёса автомобиля с нетрезвым водителем

09:12, 29 октября 2019, ПАИ

28 октября около 17:50 на 2 км автодороги Заполье - Гдов в Плюсском районе 47-летний водитель автомобиля ВАЗ-21150 сбил 54-летнюю женщину. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пешеход, попавшая под колёса, переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Женщина госпитализирована с переломами ног и ключицы. Водитель в момент аварии был нетрезв.

Около 13:15 у дома 2а по улице Рокоссовского в Пскове 66-летний водитель автобуса, не убедившись в безопасности манёвра, начал движение от остановки. В результате 61-летняя пассажирка не удержалась на ногах и упала. Госпитализация псковичке не потребовалась, она получила лишь ушибы и гематому на голове.