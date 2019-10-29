Хакеров привлекут для проверки IT-безопасности банков России

09:15, 29 октября 2019, ПАИ

Центробанк России решил усилить контроль за устойчивостью кредитных организаций к атакам в Сети. Как пишет газета «Известия», IT-аудиторов могут обязать в тестовом режиме взламывать защиту банков с привлечением так называемых «белых» хакеров.

Заместитель главы департамента информационной безопасности Центробанка Артем Сычев рассказал, что ЦБ совместно с ФСБ и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю разрабатывает специальные стандарты, по которым будут оценивать работу независимых компаний, проверяющих надежность платежной банковской инфраструктуры.

Отмечается, что к проверкам могут привлечь специалистов по информационной безопасности, которые обладают навыками, аналогичными способностям хакеров.

Во время таких тестов исследователи воспроизведут действия реальных злоумышленников — от внедрения в сеть компании до получения полного контроля над инфраструктурой или отдельными приложениями.