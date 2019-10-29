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Общество

Директор псковской «Пинты Плюс» оштрафован на за невыплату зарплаты работникам

Руководитель псковской «Пинты Плюс» оштрафован на 10 тысяч рублей за несвоевременную выплату заработной платы своим сотрудникам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокуратура установила факты несвоевременной выплаты заработной платы трём работникам предприятия, а также выяснила, что с двумя сотрудниками не были заключены соответствующие трудовые договоры.

В этой связи прокурор Псковского района в отношении руководителя предприятия возбудил 3 дела об административных правонарушениях по частями 1, 4, 6 статьи 5.27 КоАП РФ. По результатам рассмотрения в государственной инспекции труда в Псковской области директор общества признан виновным в совершении административных правонарушений и оштрафован на 10 тысяч рублей. Нарушения закона были устранены, заработная плата сотрудникам выплачена полностью.

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