Директор псковской «Пинты Плюс» оштрафован на за невыплату зарплаты работникам

09:32, 29 октября 2019, ПАИ

Руководитель псковской «Пинты Плюс» оштрафован на 10 тысяч рублей за несвоевременную выплату заработной платы своим сотрудникам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокуратура установила факты несвоевременной выплаты заработной платы трём работникам предприятия, а также выяснила, что с двумя сотрудниками не были заключены соответствующие трудовые договоры.

В этой связи прокурор Псковского района в отношении руководителя предприятия возбудил 3 дела об административных правонарушениях по частями 1, 4, 6 статьи 5.27 КоАП РФ. По результатам рассмотрения в государственной инспекции труда в Псковской области директор общества признан виновным в совершении административных правонарушений и оштрафован на 10 тысяч рублей. Нарушения закона были устранены, заработная плата сотрудникам выплачена полностью.