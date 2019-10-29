В Псковской области на 46 тысяч тонн увеличилось производство скота и птицы на убой

09:53, 29 октября 2019, ПАИ

По итогам 9 месяцев в Псковской области на 46,2 тысячи тонн увеличилось производство скота и птицы на убой по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минсельхоза России. Регион вошел в список субъектов РФ, обеспечивших наибольший прирост производства.

В числе лидеров также оказались хозяйства Белгородской (+58,6 тыс. тонн), Пензенской (+50, 5 тыс. тонн) областей и Республики Марий Эл (+35,6 тыс. тонн).

За 9 месяцев 2019 года производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий составило 10, 4 млн тонн. Это на 173,9 тыс. тонн больше уровня аналогичного периода прошлого года (в 2018 году – 10,25 млн тонн).

Основной прирост обеспечен за счет увеличения производства свиней на убой (на 4,7%), а также крупного рогатого скота (на 1,3%).

По итогам года Минсельхоз России ожидает увеличение производства скота и птицы на убой в живом весе на 1,8%, что составит 15,1 млн тонн, в том числе, производство свиней вырастет на 4,1%, птицы – на 0,6%, крупного рогатого скота – на 1,1%.

Ранее сообщалось, что по итогам 9 месяцев предприятия Псковской области обеспечили основной прирост производства свинины в России.