Пскович организовал секс-притон в Петербурге

10:03, 29 октября 2019, ПАИ

32-летний мужчина из Псковской области организовал секс-притон в доме №11 на Брестском бульваре Красносельского района Санкт-Петербурга. Как пишет Фонтанка.ру со ссылкой на портал АЖУР, сотрудники правоохранительных органов посетили с проверкой интим-квартиру неделю назад.

Выяснилось, что кроме псковича, в притоне работали пятеро девушек. В отношении четырёх из них - Альбины, Полины, Залии и Ираиды - составили административные протоколы за занятие проституцией (статья 6.11 КоАП РФ). Ираиду, как старшую в группе, привлекли и за получение доходов за оказание интимных услуг.

На жителя Псковской области за организацию занятий проституцией завели уголовное дело по статье 241 УК РФ. Следователи избрали в отношении него меру пресечения о подписке о невыезде и надлежащем поведении.