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Общество

В Твери задержали женщину, укравшую почти 800 тысяч рублей у пенсионерки в Пскове

Фото УМВД России по Псковской области

В Твери задержали ранее судимую уроженку Владимирской области, которая под видом социального работника украла 770 тысяч рублей у 80-летней псковички, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Кража произошла днём 23 октября в Пскове. Подозреваемая пришла в квартиру потерпевшей пенсионерки на Рижском проспекте. После ее ухода пропали деньги, и жительница Пскова обратилась в полицию.

Фото УМВД России по Псковской области

Благодаря записям с камер видеонаблюдения полицейским удалось в кратчайшие сроки установить личность 36-летней подозреваемой. После задержания она созналась в краже. Большую часть похищенных денег изъяли и возвратили законной владелице.

Фото УМВД России по Псковской области

Псковские следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража) и избрали в отношении злоумышленницы меру пресечения в виде заключения под стражу. Проверяется причастность подозреваемой к совершению аналогичных противоправных деяний, в том числе и на территории других регионов.

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