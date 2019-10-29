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Общество

Виктор Степанов: Порховский район наладил рабочие отношения с «Экопромом»

Власти Порховского района наладили рабочие отношения с компанией «Экопром» - региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации заявил глава муниципалитета Виктор Степанов.

Он отметил, что с приходом «Экопрома» в районе появились новые контейнеры, мусор из них регулярно убирается, налажен вывоз отходов из тех точек, откуда ранее его не забирали, организован мешковый сбор отходов.

По словам Виктора Степанова, в районе есть ещё потребность в контейнерах, имеются несанкционированные свалки, не все жители получают квитанции за вывоз ТКО, не всем жителям хватает мешков для мусора, но, тем не менее, «движение вперед есть». Он подчеркнул, что и у жителей района, и у руководства есть понимание, что всего и сразу достичь невозможно, на налаживание работы нужно время.

«Район мусором не зарос, значит, работа ведется. Вот если бы у нас здесь горы мусора стояли и контейнеры были переполнены — тогда можно было бы говорить, что реформа провалилась. А у нас, если и есть мусор, то разве что крупногабаритный, а это уже вопросы, которые решаются в частном порядке между организациями и населением», - заявил Виктор Степанов.

На данный момент компания «Экопром» в Псковской области обслуживает 510 тыс. человека, к концу года этот показатель должен достичь 560 тысяч.

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