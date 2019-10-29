Выставка с портретами бездомных откроется в псковской галерее «Цех».

17:05, 29 октября 2019, ПАИ

1 ноября в 18:00 в галерее «Цех» (улица Пушкина, 13 А) в Пскове состоится презентация художественного проекта Алисы Волковой «Люди среди домов». В экспозицию войдут живописные работы, фотографии, инсталляции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Проект начался с волонтерской работы художницы в Санкт-Петербургском фонде имени Димитрия Солунского, помогающем бездомным людям. Алиса фотографировала бездомных для сайта фонда и снимала отчеты о том, как их кормят и обогревают в холодное время года. Алиса Волкова разговаривала с бездомными, поскольку им тоже интересно поговорить, рассказать о себе. В мастерской на основе фотографий и личных впечатлений были написаны живописные портреты бездомных людей.

«Когда я впервые задумалась о том, что хотелось бы запечатлеть лица бездомных, мне эта задача показалась трудной чисто технически: как я буду подходить к бездомным и просить их попозировать, например, для портрета? Потом оказалось, что в фонде святого Дмитрия Солунского есть «автобус Милосердия», на котором привозят и раздают бездомным горячую еду, медикаменты, одежду. И в таком контексте фотограф вполне уместен. Лица этих людей я запоминаю очень хорошо, и потом, в мастерской, пишу их портреты по памяти. Изначально моей целью было показать, как жизнь оставляет след на лице, но впоследствии я поменяла концепцию: меня стал больше интересовать человеческое и духовное в каждом, а не их внешний вид», - рассказала Алиса Волкова.

Алиса Волкова – современная художница. Родилась в 1984 году в Новосибирске, живет и работает в Санкт-Петербурге. В 2013 году окончила Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию имени А.Л. Штиглица (кафедра художественной керамики и стекла). Член Союза Художников России с 2016 года. Основные направления творчества: экспрессивно-аналитическая живопись, инсталляции, объекты, витражи, графика, перформанс.

Галерея работает ежедневно с 16:00 до 19:00. Вход свободный.