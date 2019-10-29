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Общество

Администрация Псковской области намерена сотрудничать с крупнейшими медвузами Петербурга

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко провели рабочие встречи с ректорами государственного педиатрического медицинского университета в Санкт-Петербурге и Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, встречи состоялись в рамках работы по решению кадрового вопроса в здравоохранении региона.

С руководителем педиатрического университета Дмитрием Ивановым Вера Емельянова и Марина Гаращенко обсудили перспективы сотрудничества в сфере детского здравоохранения, акушерства и гинекологии, чтобы в перспективе Псковский перинатальный центр был обеспечен кадрами.

На встрече с ректором университета имени И. И. Мечникова Сергеем Сайгановым шла речь о подготовке специализированных кадров для больниц и поликлиник региона. Кроме того, обсуждалась поддержка кафедры развития регионального здравоохранения, которая создана в Псковской областной клинической больнице и позволяет псковским студентам-целевикам проходить практику на базе лечебного учреждения.

Снижение кадрового дефицита в медицинских организациях является приоритетом для руководства Псковской области и одним из направлений национального проекта «Здравоохранение». В настоящее время псковские медики могут стать участниками программы «Земский доктор», которая предполагает финансовую поддержку в размере до одного миллиона рублей. Также для врачей в регионе предусмотрен расширенный социальный пакет, в который входит предоставление служебного жилья с возможностью его дальнейшей приватизации, «подъемные» для молодых специалистов.

В качестве дополнительных мер поддержки губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил ввести льготное кредитование и обеспечение медиков земельными участками.

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