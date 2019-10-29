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Водитель из Великих Лук погиб при столкновении с лосем в Локнянском районе

48-летний водитель автомобиля «Хендай» — житель Великих Лук —  погиб в результате столкновения в лосем в Локнянском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло ночью 28 октября на 282-м километре автодороги Шимск — Старая Русса - Локня — Великие Луки. Когда животное вышло на дорогу, водитель не справился с управлением и врезался в него.

26-летний пассажир «Хендай» получил незначительные травмы. Ведётся проверка.

О судьбе лося региональное ведомство не сообщает.

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