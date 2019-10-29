Новые вольеры появятся в псковском зооприюте «Лесопилка» благодаря грантовой поддержке

12:27, 29 октября 2019, ПАИ

Получение регионального гранта поможет псковской «Зоозащите» установить новые вольеры для бездомных животных и найти им хозяев. Об этом заявила руководитель организации Вера Короткова на пресс-конференции 29 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Вера Короткова напомнила, что «Зоозащита» вошла в число 27 победителей региональных конкурсов социально ориентированных некоммерческих организаций с проектом «Дом с хвостом». По словам руководителя организации, это дает возможность поставить ещё 9 вольеров с последующим пристройством животных. «То есть, мы их не выпускаем обратно, а обязательно куда-то пристраиваем», - подчеркнула она. Вера Короткова добавила, что зооприюту «Лесопилка» требуется физическая помощь псковичей в установке вольеров.

Она отметила, что, забирая с улиц бездомных животных, зоозащитники делают Псков лучше, безопаснее. «Нам говорили раньше туристы, что приезжали в город и видели стаи собак, сейчас уже этого нет», - пояснила спикер.

Вице-губернатор Псковской области Николай Цветков коснулся темы потери питомцев. Однажды у него пропала собака, и для семьи это был стресс. В связи с этим он предложил создать информационную систему, которая позволит быстро искать потерянных животных.

Вера Короткова заметила, что это уже работает в группе «Зоозащиты» в соцсети «ВКонтакте». По её словами, на данной площадке люди реагируют на сообщения моментально.