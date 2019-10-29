Две новые радиостанции могут появиться в Пскове

12:27, 29 октября 2019, ПАИ

Роскомнадзор проводит конкурс на радиовещание в Пскове на частотах 88,8 МГц и 90,3 МГц с мощностями передатчиков 0,2 КВт. Конкурсная комиссия рассмотрит заявки 30 октября, после чего будет принято решение об исходе конкурса.

На каждую из двух частот заявки подали по два одних и тех же претендента: на 88,8 МГЦ претендует ООО «Лав радио сеть» с «Love radio» и АНО «Радиоканал "Вера, надежда, любовь"» - с Радио «Вера».

«Love radio» - музыкальная радиостанция, которая входит в состав медиахолдинга Krutoy Media. Радио «Вера» – это радиостанция, которая «рассказывает современному жителю мегаполиса о вечных истинах Православной веры». В эфире – «только светлая музыка, а среди наших программ – рассказы о любви, славных страницах истории, о детях и самых обычных жизненных радостях», говорится на сайте радиостанции.

Сейчас в Пскове в FM-диапазоне вещают 17 радиостанций «Седьмое Небо», «Радио Дача», «Маяк», «Радио России Псков», «Радио родных дорог», «Хорошее радио», «Ретро FM», «Радио «Шансон», «Радио Ваня», «Европа Плюс», «Эхо Москвы в Пскове», «Наше радио». «Русское радио», «Авторадио», «Радио для двоих», DFM, «Дорожное радио».