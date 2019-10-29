180 тысяч рублей заплатит житель Чехии за контрабанду оружия в Псковскую область

12:53, 29 октября 2019, ПАИ

53-летний житель Чехии заплатит 180 тысяч рублей за незаконную перевозку огнестрельного оружия на территорию Псковской области (часть 1 статьи 226.1 УК РФ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Пыталовского района.

Установлено, что 6 июня гражданин Чехии приехал на автомобиле из Латвии в международный автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Пыталовском районе. В ходе досмотра сотрудники таможни обнаружили в его машине винтовку ТОЗ-8-01 в разобранном виде. У мужчины на оружие не было соответствующих разрешительных документов.

Винтовка была конфискована и передана в управление Росгвардии по Псковской области для дальнейшего разбирательства.

Пыталовский районный суд признал гражданина Чехии виновным в незаконной перевозке огнестрельного оружия на территорию Псковской области (часть 1 статьи 226.1 УК РФ) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 180 тысяч рублей.