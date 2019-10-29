Количество убийств и грабежей сократилось в Псковской области

13:17, 29 октября 2019, ПАИ

В Псковской области сократилось количество убийств, случаев причинения тяжкого вреда здоровью и грабежей. Об этом сообщил начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников на пресс-конференции 29 октября, подводя итоги работы регионального ведомства за 9 месяцев, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, всего в регионе за 9 месяцев были зарегистрированы 6 тысяч 158 преступлений. Из них убийств – 23, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью – 81, разбоев – 19, грабежей – 96, краж – 2 тысячи 46, мошенничеств – 538, угонов транспорта – 74.

Алексей Овсянников также отметил, что за рассматриваемый период правоохранительные органы установили 3 тысячи 204 человека, которые совершили преступления, и раскрыли 3 тысячи 882 преступления. При этом 1 тысячу 405 преступлений совершили лица в состоянии алкогольного опьянения, несовершеннолетние – 272 преступления. В отношении несовершеннолетних были совершены 130 преступлений, речь идёт о неуплате алиментов.

«Серьезных преступлений на территории области не допущено, обстановка под контролем», - заверил Алексей Овсянников.

Кроме того, начальник УМВД России по Псковской области сообщил, что за 9 месяцев в Псковской области были зарегистрированы 659 дорожно-транспортных происшествия. В них погибли 66 человек, а 890 – получили травмы. Он анонсировал установку 96 камер фиксации нарушений на дорогах Псковской области.