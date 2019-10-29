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Общество

Трансграничные преступления раскрывают псковские полицейские вместе с коллегами из Белоруссии

Трансграничные преступления раскрывают псковские полицейские вместе с коллегами из Белоруссии, сообщил начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников на пресс-конференции 29 октября, подводя итоги работы регионального ведомства за 9 месяцев. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Сотрудничаем постоянно с коллегами из других регионов, в частности, из Белоруссии. В этом году раскрыли ряд угонов. Также следы похищенного имущества в Усвятах привели в Белоруссию.  Часто и наши граждане совершают преступления в Белоруссии, как и они у нас», - рассказал Алексей Овсянников.

Что касается Псковской области, то, по его словам, во всех районах с криминогенной обстановкой «всё более-менее ровно». «Нигде не замечено резких скачков преступности», - добавил он, заметив, что преступления чаще фиксируются в городах с большим количеством населения - в Пскове и Великих Луках. 

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