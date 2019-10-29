0
15:38
Псковичи высказались о судьбе Троицкого моста
15:11
«В добрые руки»: Загадочные жители кошачьего отделения псковской «Лесопилки»
13:56
Глава областного УМВД поддержал увеличение времени продажи алкоголя в регионе
13:43
Кибердружины создадут в Псковской области
13:17
Количество убийств и грабежей сократилось в Псковской области
12:27
Две новые радиостанции могут появиться в Пскове
12:05
Николай Цветков: Любая НКО нуждается в поддержке
Еще новости
Общество

Более 350 килограммов наркотиков изъяли в Псковской области за 9 месяцев

С января по сентябрь в Псковской области полицейские изъяли более 350 килограммов наркотиков, психотропных и сильнодействующий веществ. Об этом сообщил начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников на пресс-конференции 29 октября, подводя итоги работы регионального ведомства за 9 месяцев, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Алексея Овсянникова, за рассматриваемый период стражи порядка также изъяли 79 единиц оружия, 578 единиц боеприпасов и более 6 килограммов взрывчатки.

Также начальник УМВД отметил, что снизилось количество преступлений, которые совершили люди в состоянии наркотического опьянения. За 9 месяцев этого года таких преступлений было 21, а за аналогичный период прошлого года – 29. При этом Алексей Овсянников добавил, что всего на учете у нарколога состоят 382 жителя Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковичи высказались о судьбе Троицкого моста
29 октября 2019
Псковичи высказались о судьбе Троицкого моста
Глава областного УМВД поддержал увеличение времени продажи алкоголя в регионе
29 октября 2019
Глава областного УМВД поддержал увеличение времени продажи алкоголя в регионе
Кибердружины создадут в Псковской области
29 октября 2019
Кибердружины создадут в Псковской области
Количество убийств и грабежей сократилось в Псковской области
29 октября 2019
Количество убийств и грабежей сократилось в Псковской области
Две новые радиостанции могут появиться в Пскове
29 октября 2019
Две новые радиостанции могут появиться в Пскове
Николай Цветков: Любая НКО нуждается в поддержке
29 октября 2019
Николай Цветков: Любая НКО нуждается в поддержке
МЧС выяснит, почему не все сотовые операторы отправили SMS об усилении ветра в Псковской области
29 октября 2019
МЧС выяснит, почему не все сотовые операторы отправили SMS об усилении ветра в Псковской области
Виктор Степанов: Порховский район наладил рабочие отношения с «Экопромом»
29 октября 2019
Виктор Степанов: Порховский район наладил рабочие отношения с «Экопромом»

Идет загрузка...