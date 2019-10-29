Более 350 килограммов наркотиков изъяли в Псковской области за 9 месяцев

13:33, 29 октября 2019, ПАИ

С января по сентябрь в Псковской области полицейские изъяли более 350 килограммов наркотиков, психотропных и сильнодействующий веществ. Об этом сообщил начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников на пресс-конференции 29 октября, подводя итоги работы регионального ведомства за 9 месяцев, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Алексея Овсянникова, за рассматриваемый период стражи порядка также изъяли 79 единиц оружия, 578 единиц боеприпасов и более 6 килограммов взрывчатки.

Также начальник УМВД отметил, что снизилось количество преступлений, которые совершили люди в состоянии наркотического опьянения. За 9 месяцев этого года таких преступлений было 21, а за аналогичный период прошлого года – 29. При этом Алексей Овсянников добавил, что всего на учете у нарколога состоят 382 жителя Псковской области.