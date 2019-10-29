В Ладожское озеро выпустили девять тысяч особей сига из Псковской области

14:29, 29 октября 2019, ПАИ

29 октября в Осиновецкой бухте Ладожского озера выпустили девять тысяч молодых особей сига, выращенных в одном из хозяйств Псковской области, сообщает 47channel.ru.

Годовалую поросль в Ленинградскую область из Псковской привезли на грузовике в двух цистернах. Специалисты проверили документы – справки об отсутствии паразитарных и вирусных болезней, после чего замерили температуру воды в Ладожском озере и цистерне. Как объяснили ихтиологи, разницы быть не должно, чтобы у молодняка не наступил шок. Показатели сошлись на температуре в плюс шесть градусов.

Затем рыбу выпустили в Ладогу по десятиметровой пластиковой трубе. По предварительным подсчетам ихтиологов, выживет и адаптируется около двух третей выпущенных сигов.