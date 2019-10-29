11 уголовных дел по фактам незаконной вырубки лесов возбуждены в Псковской области

14:15, 29 октября 2019, ПАИ

С августа текущего года в Псковской области возбуждены 11 уголовных дел по фактам незаконной вырубки лесов. Об этом сообщил начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников на пресс-конференции 29 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, ситуация с незаконными вырубками леса в Псковской области напряженная. Он отметил, что сейчас региональное ведомство тесно взаимодействует с прокуратурой и губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым для решения данного вопроса.

«Основная сложность при расследовании таких уголовных дел – категория земель, на которых совершаются рубки, - отметил Алексей Овсянников. – Роскадастр не определился, где земли сельхозназначения, а где земли лесного фонда. Это вызывает сложность при установлении потерпевших».