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Общество

Новую формулу распределения бюджетных мест в вузах регионов представит Минобрнауки

Министерство науки и высшего образования России в ближайшее время представит на общественное обсуждение новую формулу распределения бюджетных мест в вузах, ориентированную на регионы. Как пишет ТАСС, об этом сообщил министр Минобрнауки Михаил Котюков на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России» в Санкт-Петербурге.

По его словам, этот вопрос ведомство прорабатывает системно. «Сейчас меняется формула, по которой распределяются бюджетные места, и в большей степени акцент будет сделан на регионы, — отметил он. — То есть мы должны приблизить доступность качественного высшего образования к тем регионам, где ребята сегодня учатся, заканчивают школу, и где дальше смогут реализовать свой потенциал».

Министр сообщил, что сегодня заканчиваются расчеты в экспертной среде, поэтому в ближайшее время эти данные будут доступны для общественного обсуждения

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