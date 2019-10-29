Сервис для отслеживания трудоустройства выпускников вузов запустит Минтруд

17:12, 29 октября 2019, ПАИ

Министерство труда и социальной защиты России с января 2020 года запустит сервис для отслеживания трудоустройства выпускников вузов. Как пишет РИА Новости, об этом заявил заместитель руководителя ведомства Всеволод Вуколов.

«Там [в сервисе] будем очень четко смотреть, куда гражданин пошел после вуза, что с ним произошло. Будем выстраивать эти траектории. Грубо говоря, по каждому студенту будем смотреть, что с ним происходит через год, через два, через три. Дело это непростое. Тем не менее, сейчас эти шаги впервые за многие годы модернизируются», - сообщил он.

Кроме этого, Министерство здравоохранения собирается проследить за трудоустройством выпускников с медицинским образованием через реестры обучающихся и врачей. По словам главы министерства Вероники Скворцовой, это позволит планировать и прогнозировать развитие кадрового наполнения отрасли.