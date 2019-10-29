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Общество

Имена жертв политических репрессий вспомнят в Пскове 30 октября

В Пскове 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, общество «Мемориал» проведёт акцию «Возвращение имен», сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

С 11:00 до 13:00 у закладного камня на месте будущего памятника Жертвам политических репрессий в сквере Мироносицкого кладбища на Коммунальной, 13 будет проводиться чтение имен псковичей и жителей Псковской области, расстрелянных в годы террора. Будут зачитываться имя и фамилия, возраст, профессия, дата расстрела. 

В 13:00 здесь же состоится траурный митинг и возложение цветов. Будет отслужена заупокойная лития. 

Желающие могут продолжить чтение имен по спискам «Книги памяти» Псковской области на акции «Молитва памяти» у памятника княгине Ольге на Октябрьской площади с 12:00 до 19:00.

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