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Общество

Псковский курсант победила на всероссийском конкурсе «Меня оценят в XXI веке»

Снежана Становая. Фото Псковского филиала академии ФСИН России

Курсант Псковского филиала академии ФСИН России Снежана Становая стала победителем XVI Всероссийского конкурса научно-исследовательских и творческих работ молодежи «Меня оценят в XXI веке», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учебного заведения.

Снежана Становая стала лауреатом заочного тура конкурса и победителем очного тура в номинации «Обществознание». Её наградили дипломом первой степени и медалью за «Лучшую научную студенческую работу».

Кроме этого, медалью за «Творческий вклад в науку, культуру и образование России» наградили научного руководителя победителя конкурса – доцента кафедры государственно-правовых дисциплин Псковского филиала академии ФСИН России Романа Иванякова.

За успехи, достигнутые представителями Псковского филиала академии ФСИН России, дипломом отметили начальника вуза Дмитрия Панарина.

Всего во всероссийском конкурсе приняли участие 485 молодых людей, представлявших 112 образовательных организаций из 40 регионов России. В финал вышли 148 научных исследований, в том числе работа курсанта Псковского филиала академии ФСИН России «Решим проблему вместе».

Финал конкурса состоялся на базе Детского дома отдыха управления делами президента России «Непецино» в Москве.

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