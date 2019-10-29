Житель Архангельска убил и съел трёх человек

15:52, 29 октября 2019, ПАИ

В Архангельске перед судом предстанет 51-летний местный жителей, который обвиняется в убийстве трёх человек и в употреблении в пищу мягких тканей с их трупов (пункты «а, м» части 2 статьи 105 УК РФ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе следственного управления следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Установлено, что преступления мужчина совершал с марта 2016 года по март 2017 года в Архангельске в различных местах на территории Исакогорского округа и округа Майская горка. Обвиняемый распивал с мужчинами спиртное, а когда они засыпали, убивал их ножом, расчленял тела и частично съедал. Остальное он упаковывал в пакеты и выбрасывал в реку Волохница и озеро Бутыгино.

До начала расследования, совершенные преступления были неизвестны. Так, один из убитых считался выехавшим на заработки. У двух других потерпевших не было родственников, поэтому никто об их исчезновении, либо утрате родственных связей не заявлял. Позднее правоохранительным органам удалось обнаружить человеческие останки и установить личности убитых после проведения большого количества сложных экспертиз.

Следствие отметило особую дерзость, беспринципность и хладнокровие обвиняемого. Выяснилось, что подозреваемый поселился в квартиру одного из убитых, а его родителям говорил, что их сын уехал в другой город на заработки и сдал ему квартиру. О том же он говорил полицейским.

Также в ходе следствия выяснилось, что обвиняемый регулярно убивал и употреблял в пищу кошек, собак и других мелких животных и птиц. Их кости удалось обнаружить в пакетах с человеческими останками.

Судебно-медицинская экспертиза признала архангелогородца вменяемым и психически здоровым.