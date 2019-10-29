Перечень ремонтных работ, финансируемых за счёт средств фонда капремонта, дополнят в Псковской области

17:47, 29 октября 2019, ПАИ

Законопроект «О внесении изменений в Закон Псковской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области» поступил в региональный парламент. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного Собрания, проект закона дополняет перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса.

Также в список работ будут включены модернизация лифтов, ремонт машинных и блочных помещений. Отмечается, что законопроект устанавливает минимальный размер фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют указанные фонды на специальных счетах. Он не может быть меньше 50% оценочной стоимости капитального ремонта многоквартирного дома.

Благодаря законопроекту комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области сможет устанавливать порядок использования региональным оператором денежных средств, не относящихся к фонду капитального ремонта и поступивших на специальный счёт регоператора в качестве штрафов за ненадлежащее исполнение подрядными организациями ремонтных работ в многоквартирных домах.

Ещё одна норма касается сроков обновления региональной программы капитального ремонта – актуализация должна проводиться не реже одного раза в год.

Кроме того, законопроект предусматривает, что порядок получения информации о наличии у граждан задолженности по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт в целях предоставления компенсации расходов по уплате взносов устанавливает администрация области.

В пресс-службе добавили, что законопроект разработан в целях приведения норм регионального закона в соответствие с действующими положениями Жилищного кодекса РФ.