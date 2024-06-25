С жителями округа № 3 в Пскове побеседовали Борис Елкин и Иван Мешков

22:20, 25 июня 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин и депутат Псковской городской Думы Иван Мешков в ходе рабочего визита посетили округ № 3, где встретились с местными жителями, а также осмотрели три территории. Об этом Борис Елкин сообщил в своём телеграм-канале.

Глава города отметил, что объект культурного наследия на улице Льва Толстого, 14 находится в аварийном состоянии. «Периодически там собираются компании подростков, что небезопасно для них самих. Сейчас территория огорожена, а в ближайшее время собственник здания заколотит окна и ограничит доступ в помещения объекта», – подчеркнул Борис Елкин.

По его словам, сейчас также прорабатывается вопрос проведения ремонта проезда во дворе дома № 48 на улице Вокзальной – подъезда к площадке ТКО. Во дворе есть территория, на которой можно установить детскую площадку. Жителям округа разъяснили, как это сделать силами ТОС.

Третьим объектом, который посетили Борис Елкин и Иван Мешков, стала территория у дома № 26 на улице Новгородской, которая нуждается в благоустройстве. Общественное пространство можно привести в порядок в рамках программы ФКГС. Работы в этом направлении уже ведутся, заверил глава Пскова.