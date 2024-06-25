В Пыталовском округе четыре проекта ТОС стали победителями муниципального конкурса

19:29, 25 июня 2024, ПАИ

Четыре проекта ТОС в Пыталовском муниципальном округе стали победителями местного конкурса на реализацию заявок территориальных общественных самоуправлений, пишет газета «Наша жизнь». Об этом пишет районная газета «Наша жизнь».

На заседании конкурсной комиссии из девяти заявок отбор прошли четыре проекта ТОС.

На конкурс были представлены интересные заявки, от «хотелок» до решения адресных проблем на конкретных территориях.

Члены жюри поставили баллы по шести критериям. Оценивалась работа ТОС с населением, проведение благоустройства, субботников и озеленения территорий, участие ТОС в областном конкурсе проектов в текущем году. Кроме этого, учитывалось наличие стоимости и описания видов и объёмов работ, соответствие запланированных мероприятий целям заявки и размерам финансовых затрат. В зачёт шли рабочие чаты и группы в социальных сетях активистов ТОС.

В результате подсчёта баллов победителями стали:

ТОС «Уютный дворик» (Пыталово, ул. Красноармейская, дом 52, 52а) с проектом очистки берега реки от мусора, вырубки кустарника и мелкой поросли и планировки территории (22 балла);

ТОС «Пионер» (Пыталово, ул. Пионерская, дом 31) с проектом замены конструктивных элементов игрового оборудования (21 балл);

ТОС «Домашний уют» (Пыталово, улица Красноармейская, дом 46) с проектом планировки и подсыпки территории, вырубки кустарника, приобретения и установки уличных сушилок для белья (20 баллов);

ТОС «Радуга» (деревня Носово) с проектом благоустройства территории вокруг Носовского СДК (18 баллов).

Каждое ТОС-победитель получит по 50 тысяч рублей на реализацию своих заявок. Общий фонд муниципального конкурса в этом году составил 200 тысяч рублей.