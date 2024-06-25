Ограничение движения транспорта по улице Красноармейской в Пскове продлено до 7 июля

18:14, 25 июня 2024, ПАИ

До 7 июля продлевается ограничение движения автотранспорта по улице Красноармейской на участке от дома № 15 до дома № 17. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Также до 1 августа продлевается ограничение движения по Красноармейской набережной.

Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничат в Гаражном проезде в Пскове, от здания котельной № 1 до перекрёстка с улицей Рокоссовского. Ограничение будет действовать с 24 июня по 14 июля.