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Общество

Ограничение движения транспорта по улице Красноармейской в Пскове продлено до 7 июля

До 7 июля продлевается ограничение движения автотранспорта по улице Красноармейской на участке от дома № 15 до дома № 17. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Движение транспорта по улице Красноармейской в Пскове продлено. Фото: ПАИ

Также до 1 августа продлевается ограничение движения по Красноармейской набережной.

Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничат в Гаражном проезде в Пскове, от здания котельной № 1 до перекрёстка с улицей Рокоссовского. Ограничение будет действовать с 24 июня по 14 июля.

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