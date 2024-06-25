Юноша пропал в Палкино

23:48, 25 июня 2024, ПАИ

17-летний ребёнок пропал в Палкино. С субботы, 22 июня, его местоположение неизвестно, пишет районная газета «Льновод».

«В общежитии, где проживает во время учёбы, сообщил, что уехал в Палкино. В Палкино не приехал. На данный момент его нет ни у мамы, ни у папы, ни одной из двух бабушек. В общежитии не появлялся, в колледже – тоже, со вчерашнего вечера телефон выключен.

Если кто-то его видел или знает, где он находится, просим сообщить родственникам», – отметили в газете.