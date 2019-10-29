Строительство ФОКОТа ведется в Плюссе

15:49, 29 октября 2019, ПАИ

К строительству физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТа) приступили в Плюссе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», на объекте, который возводится по партийному проекту «Детский спорт» побывал председатель Псковского областного Собрания, член фракции «Единой России» Александр Котов.

Александр Котов пообщался со строителями и оценил ситуацию. «В короткий промежуток времени, когда будет подготовлено основание, необходимо будет завезти асфальтобетон и уложить покрытие. Трудность в том, что резиновое покрытие, предусмотренное проектом, укладывать можно только при температуре не ниже +14 градусов. Вероятно, это придется делать уже в следующем году, как только позволят погодные условия», - отметил он.

Александр Котов отметил, что вместе с коллегой-депутатом Оксаной Лазаревой продолжит контролировать ход и качество работ. «На строительство физкультурно-оздоровительного комплекса выделены средства из федерального и областного бюджетов, которые необходимо потратить эффективно», - добавил спикер.

Срок исполнения контракта по возведению ФОКОТа – 1 декабря 2019 года. Сейчас подрядчик выполняет земляные работы: проложены траншеи для размещения электрического кабеля, создается основание под дорогу и поле спорткомплекса. «Надеемся на благоприятный прогноз, и будем стараться выполнить всё в установленный срок, для этого есть и ресурсы, и возможности», - сообщил представитель подрядчика.

Финансирование строительства ФОКОТа в Плюссе осуществляется из трех источников, и большую его часть составляет субсидия из федерального бюджета (25 млн рублей). Региональное софинансирование составляет более 12 млн рублей. Также предусматриваются небольшие затраты муниципального бюджета.