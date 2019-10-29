0
15:38
Псковичи высказались о судьбе Троицкого моста
15:11
«В добрые руки»: Загадочные жители кошачьего отделения псковской «Лесопилки»
13:56
Глава областного УМВД поддержал увеличение времени продажи алкоголя в регионе
13:43
Кибердружины создадут в Псковской области
13:17
Количество убийств и грабежей сократилось в Псковской области
12:27
Две новые радиостанции могут появиться в Пскове
12:05
Николай Цветков: Любая НКО нуждается в поддержке
Еще новости
Общество

Строительство ФОКОТа ведется в Плюссе

К строительству физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТа) приступили в Плюссе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», на объекте, который возводится по партийному проекту «Детский спорт» побывал председатель Псковского областного Собрания, член фракции «Единой России» Александр Котов.

Александр Котов пообщался со строителями и оценил ситуацию. «В короткий промежуток времени, когда будет подготовлено основание, необходимо будет завезти асфальтобетон и уложить покрытие. Трудность в том, что резиновое покрытие, предусмотренное проектом, укладывать можно только при температуре не ниже +14 градусов. Вероятно, это придется делать уже в следующем году, как только позволят погодные условия», - отметил он.

Александр Котов отметил, что вместе с коллегой-депутатом Оксаной Лазаревой продолжит контролировать ход и качество работ. «На строительство физкультурно-оздоровительного комплекса выделены средства из федерального и областного бюджетов, которые необходимо потратить эффективно», - добавил спикер.

Срок исполнения контракта по возведению ФОКОТа – 1 декабря 2019 года. Сейчас подрядчик выполняет земляные работы: проложены траншеи для размещения электрического кабеля, создается основание под дорогу и поле спорткомплекса. «Надеемся на благоприятный прогноз, и будем стараться выполнить всё в установленный срок, для этого есть и ресурсы, и возможности», - сообщил представитель подрядчика.

Финансирование строительства ФОКОТа в Плюссе осуществляется из трех источников, и большую его часть составляет субсидия из федерального бюджета (25 млн рублей). Региональное софинансирование составляет более 12 млн рублей. Также предусматриваются небольшие затраты муниципального бюджета.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковичи высказались о судьбе Троицкого моста
29 октября 2019
Псковичи высказались о судьбе Троицкого моста
Глава областного УМВД поддержал увеличение времени продажи алкоголя в регионе
29 октября 2019
Глава областного УМВД поддержал увеличение времени продажи алкоголя в регионе
Кибердружины создадут в Псковской области
29 октября 2019
Кибердружины создадут в Псковской области
Количество убийств и грабежей сократилось в Псковской области
29 октября 2019
Количество убийств и грабежей сократилось в Псковской области
Две новые радиостанции могут появиться в Пскове
29 октября 2019
Две новые радиостанции могут появиться в Пскове
Николай Цветков: Любая НКО нуждается в поддержке
29 октября 2019
Николай Цветков: Любая НКО нуждается в поддержке
МЧС выяснит, почему не все сотовые операторы отправили SMS об усилении ветра в Псковской области
29 октября 2019
МЧС выяснит, почему не все сотовые операторы отправили SMS об усилении ветра в Псковской области
Виктор Степанов: Порховский район наладил рабочие отношения с «Экопромом»
29 октября 2019
Виктор Степанов: Порховский район наладил рабочие отношения с «Экопромом»

Идет загрузка...