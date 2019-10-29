Ресторан «Инжир» приглашает псковичей на новогодние корпоративы

18:07, 29 октября 2019, ПАИ

Ресторан «Инжир» приглашает псковичей на новогодние корпоративы. Там можно отдохнуть небольшой компанией или всем коллективом, вместимость зала - до 90 человек, сообщили Псковскому агентству информации в ресторане.

«Корпоративное мероприятие – это хороший повод укрепить или наладить отношения в коллективе, а потому новогодний корпоратив непременно должен быть веселым и интересным», - уверены в ресторане.

Столик можно забронировать в любом удобном месте – у окна, недалеко от бара или в центре зала. Есть места с мягкими диванами, расположенные по периметру сцены на небольшом возвышении. В «Инжире» заверили, что изысканный интерьер обязательно придется всем по вкусу.

Корпоратив будет включать праздничную программу с участием Деда Мороза, Снегурочки и приглашенных артистов; розыгрыш подарков; новогоднее меню, разработанное шеф-повар; снимки от профессионального фотографа.

Забронировать столик можно уже сейчас по телефонам: 20-19-00 или 8-900-999-999-1.