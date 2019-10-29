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Как получить компенсацию за причинённый ветром ущерб рассказал гость ПАИ-live

Как получить компенсацию за причинённый ветром ущерб рассказал заместитель начальника областного ГУ МЧС по антикризисному управлению Артур Бугаев в прямом эфире ПАИ-live 29 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Если вы считаете, что ваше строение пострадало от ветра, то в течение трёх дней можно обратиться в псковский Росгидромет и попросить рассчитать силу ветра для этого конкретного случая», - пояснил Артур Бугаев. Также, по его словам, следует сделать фотографии повреждённого имущества, а затем нужно обратиться в свою страховую компанию. При этом гость эфира отметил, что если имущество застраховано не было, то компенсацию получить невозможно.

Он рекомендовал псковичам перечитать федеральный закон о возмещении ущерба при природных катаклизмах.  «МЧС его продвигало, чтобы люди были защищены», - подчеркнул Артур Бугаев.

Он добавил, что в результате непогоды, накрывшей Псковскую область 27 октября, наиболее серьёзно пострадал электроэнергетический комплекс. «Это страховой случай, но для оценки точного ущерба необходимо время», - сказал гость эфира. Он добавил, что в пострадавших муниципалитетах созданы оценочные комиссии, ущерб подсчитывается. «Могу сказать, что больше всего пострадал Псков», - заключил Артур Бугаев.

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