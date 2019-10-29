Общественная палата Псковской области о заводе «Титан-Полимер»: Вред человеку будет исключен

17:25, 29 октября 2019, ПАИ

Общественная палата Псковской области изучила технологии производства завода «Титан-Полимер» и пришла к выводу, что при строительстве завода вред здоровью человека будет исключен. Об этом заявил секретарь Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах на заседании рабочей группы Общественной палаты региона 29 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Анатолий Мультах напомнил, что при Общественной палате Псковской области была создана рабочая группа по общественному контролю за ходом строительства завода «Титан-Полимер» на территории ОЭЗ «Моглино». По его словам, члены рабочей группы будут осуществлять контроль за ходом строительства завода «Титан-Полимер» в форме общественного мониторинга до момента окончания строительства предприятия и ввода его в эксплуатацию.

Секретарь Общественной палаты отметил, что рабочая группа привлекла к проведению мониторинга экспертов, которые изучили документы, посетили завод ГК «Титан» в Омске, подготовили экспертное заключение.

Анатолий Мультах отметил, что согласно выводам, производство пленки с точки зрения экологии безопасно и «производство приближено к чистой комнате». Он также сообщил, что экологичность производства позволила строить такие заводы в пригородной зоне и городской черте. По словам Анатолия Мультаха, эксперты, изучив документы по технологии производства, пришли к выводу, что завод «Титан-Полимер» можно строить в Пскове, но только при положительной экологической экспертизе.

Представитель «Титан-Полимера» Алексей Ермаков сообщил, что при строительстве завода будет соблюдена санитарно-защитная зона в 100 метров.

Секретарь Общественной палаты региона отметил, что заключение экспертов будет направлено в администрации Псковской области и Псковского района, а также опубликовано на сайте Общественной палаты области. Он поблагодарил всех экспертов за проделанную работу.

Завод «Титан-Полимер», который планируется построить в особой экономической зоне «Моглино» в Псковском районе, будет производить ПЭТФ-гранулы и БОПЭТ-пленку. Общий объём инвестиций составляет почти 14 млрд рублей. На предприятии и в смежных производствах будут созданы порядка 2 тысяч рабочих мест.

18 октября стало известно, что руководство завода «Титан-Полимер» получило положительное заключение главной государственной экспертизы по производству двух линий пленки. Строится завод будет на новом земельном участке в границах особой экономической зоны «Моглино» под Псковом.