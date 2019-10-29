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Общество

Супруги из Себежского района стали «Золотой семьей России»

Сергей и Алевтина Безобразовы, проживающие в Себежском районе, одержали победу на Всероссийском конкурсе «Семья года 2019» в номинации «Золотая семья России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Всего в данной номинации выбрали 14 победителей. В конкурсе отметили 70 семей, лучших выбирали в номинациях «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Семья — хранитель традиций». Все они приглашены в Москву, где в период с 29 по 31 октября проходит двухдневная программа с семейным праздником-знакомством, экскурсиями и торжественной церемонией награждения.

Супруги Безобразовы женаты уже 60 лет. Главе семейства сейчас 96 лет. Он является доктором наук, участвовал в Великой Отечественной войне - начинал в составе дивизии «Катюш» в 1942 году под Вязьмой, завершил в 1945-ом в Кенигсберге. Более 50 лет работал в НИИ Металлургии Челябинска. Его жене 83 года, она инженер-конструктор металлургического производства, многодетная мать.
Алевтина и Сергей Безобразовы воспитали четверых детей, один из них приемный, 7 внуков и 9 правнуков. В Себежский район семья приехала в начале 90-х годов. По словам их детей, родителям понравилась местная природа.

В связи с преклонным возрастом супруги не смогли лично поехать в Москву, от их имени на торжественном мероприятии присутствует сын Дмитрий вместе с его семьей.
Участвовать во всероссийском этапе конкурса хотели 17 семей из разных муниципалитетов Псковской области, но лучшей стала семья Безобразовых.

Конкурс «Семья года» организовало Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Конкурс проводится с 2016 года.

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