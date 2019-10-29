Список запрещенной для детей информации расширен в России

20:28, 29 октября 2019, ПАИ

В России расширился перечень информации, запрещённой к распространению среди несовершеннолетних. Соответствующие поправки к федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» вступают в силу с 29 октября, пишет «Парламентская газета».

Согласно новой редакции закона, к запрещённой для детей информации теперь относятся также сведения, содержащие «изображение или описание сексуального насилия».

Например, организаторов кинопоказа, где возможно демонстрация подобных сцен, обязали не допускать на мероприятия несовершеннолетних зрителей. Теперь в случае сомнений относительно совершеннолетия, у посетителя будут просить предъявить удостоверение личности.

Кроме того, не предназначенную для детей информационную продукцию, теперь запрещается распространять в радиусе 100 метров от границ школ, детских садов, поликлиник и других организаций для несовершеннолетних.