Налоговые льготы для дачников вступили в силу в России

19:54, 29 октября 2019, ПАИ

С 29 октября в России вступили в силу изменения в налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не являются членами товарищества, освобождаются от налога на прибыль, пишет «Парламентская газета».

Согласно документу, налог не надо будет платить за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, за текущий и капитальный ремонт объектов, за услуги и работы товарищества по управлению имуществом.

Закон распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.