0
19:07
Дети до 2,5 лет могут поучаствовать в фестивале «Маленький чемпион» в Пскове
17:57
Сообщество онкологических пациентов «Помощь рядом. Псков» претендует на премию «Народное признание - 2019»
17:25
Общественная палата Псковской области о заводе «Титан-Полимер»: Вред человеку будет исключен
15:38
Псковичи высказались о судьбе Троицкого моста
15:11
«В добрые руки»: Загадочные жители кошачьего отделения псковской «Лесопилки»
13:56
Глава областного УМВД поддержал увеличение времени продажи алкоголя в регионе
13:43
Кибердружины создадут в Псковской области
Еще новости
Общество

Налоговые льготы для дачников вступили в силу в России

С 29 октября в России вступили в силу изменения в налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не являются членами товарищества, освобождаются от налога на прибыль, пишет «Парламентская газета».

Согласно документу, налог не надо будет платить за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, за текущий и капитальный ремонт объектов, за услуги и работы товарищества по управлению имуществом.

Закон распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дети до 2,5 лет могут поучаствовать в фестивале «Маленький чемпион» в Пскове
29 октября 2019
Дети до 2,5 лет могут поучаствовать в фестивале «Маленький чемпион» в Пскове
Сообщество онкологических пациентов «Помощь рядом. Псков» претендует на премию «Народное признание - 2019»
29 октября 2019
Сообщество онкологических пациентов «Помощь рядом. Псков» претендует на премию «Народное признание - 2019»
Общественная палата Псковской области о заводе «Титан-Полимер»: Вред человеку будет исключен
29 октября 2019
Общественная палата Псковской области о заводе «Титан-Полимер»: Вред человеку будет исключен
Псковичи высказались о судьбе Троицкого моста
29 октября 2019
Псковичи высказались о судьбе Троицкого моста
Глава областного УМВД поддержал увеличение времени продажи алкоголя в регионе
29 октября 2019
Глава областного УМВД поддержал увеличение времени продажи алкоголя в регионе
Кибердружины создадут в Псковской области
29 октября 2019
Кибердружины создадут в Псковской области
Количество убийств и грабежей сократилось в Псковской области
29 октября 2019
Количество убийств и грабежей сократилось в Псковской области
Две новые радиостанции могут появиться в Пскове
29 октября 2019
Две новые радиостанции могут появиться в Пскове

Идет загрузка...