0
19:07
Дети до 2,5 лет могут поучаствовать в фестивале «Маленький чемпион» в Пскове
17:57
Сообщество онкологических пациентов «Помощь рядом. Псков» претендует на премию «Народное признание - 2019»
17:25
Общественная палата Псковской области о заводе «Титан-Полимер»: Вред человеку будет исключен
15:38
Псковичи высказались о судьбе Троицкого моста
15:11
«В добрые руки»: Загадочные жители кошачьего отделения псковской «Лесопилки»
13:56
Глава областного УМВД поддержал увеличение времени продажи алкоголя в регионе
13:43
Кибердружины создадут в Псковской области
Еще новости
Общество

Учёт бедных хотят изменить в России

Минэкономразвития РФ предложило изменить подход к учету бедности, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.

Согласно документу, с 2020 года Росстат ежегодно начнет верифицировать показатели об уровне бедности данными о доходах населения. Такой информацией с ведомством будут делиться Федеральная налоговая служба и Пенсионный фонд России.

Оценка уровня бедности будет происходить после интеграции показателей Росстата с информацией ФНС и ПФР. Отдельно предлагается изучать бедность среди пенсионеров и в семьях с детьми — эта работа также должна начаться с 2020 года с охватом в 25 тысяч домохозяйств.

В министерстве полагают, что таким образом удастся повысить качество статистики и усилить адресность социальной помощи. Для реализации этих планов потребуется 1,3 млрд рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дети до 2,5 лет могут поучаствовать в фестивале «Маленький чемпион» в Пскове
29 октября 2019
Дети до 2,5 лет могут поучаствовать в фестивале «Маленький чемпион» в Пскове
Сообщество онкологических пациентов «Помощь рядом. Псков» претендует на премию «Народное признание - 2019»
29 октября 2019
Сообщество онкологических пациентов «Помощь рядом. Псков» претендует на премию «Народное признание - 2019»
Общественная палата Псковской области о заводе «Титан-Полимер»: Вред человеку будет исключен
29 октября 2019
Общественная палата Псковской области о заводе «Титан-Полимер»: Вред человеку будет исключен
Псковичи высказались о судьбе Троицкого моста
29 октября 2019
Псковичи высказались о судьбе Троицкого моста
Глава областного УМВД поддержал увеличение времени продажи алкоголя в регионе
29 октября 2019
Глава областного УМВД поддержал увеличение времени продажи алкоголя в регионе
Кибердружины создадут в Псковской области
29 октября 2019
Кибердружины создадут в Псковской области
Количество убийств и грабежей сократилось в Псковской области
29 октября 2019
Количество убийств и грабежей сократилось в Псковской области
Две новые радиостанции могут появиться в Пскове
29 октября 2019
Две новые радиостанции могут появиться в Пскове

Идет загрузка...