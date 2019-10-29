Учёт бедных хотят изменить в России
Минэкономразвития РФ предложило изменить подход к учету бедности, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Согласно документу, с 2020 года Росстат ежегодно начнет верифицировать показатели об уровне бедности данными о доходах населения. Такой информацией с ведомством будут делиться Федеральная налоговая служба и Пенсионный фонд России.
Оценка уровня бедности будет происходить после интеграции показателей Росстата с информацией ФНС и ПФР. Отдельно предлагается изучать бедность среди пенсионеров и в семьях с детьми — эта работа также должна начаться с 2020 года с охватом в 25 тысяч домохозяйств.
В министерстве полагают, что таким образом удастся повысить качество статистики и усилить адресность социальной помощи. Для реализации этих планов потребуется 1,3 млрд рублей.