Учёт бедных хотят изменить в России

21:06, 29 октября 2019, ПАИ

Минэкономразвития РФ предложило изменить подход к учету бедности, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.

Согласно документу, с 2020 года Росстат ежегодно начнет верифицировать показатели об уровне бедности данными о доходах населения. Такой информацией с ведомством будут делиться Федеральная налоговая служба и Пенсионный фонд России.

Оценка уровня бедности будет происходить после интеграции показателей Росстата с информацией ФНС и ПФР. Отдельно предлагается изучать бедность среди пенсионеров и в семьях с детьми — эта работа также должна начаться с 2020 года с охватом в 25 тысяч домохозяйств.

В министерстве полагают, что таким образом удастся повысить качество статистики и усилить адресность социальной помощи. Для реализации этих планов потребуется 1,3 млрд рублей.