Дети до 2,5 лет могут поучаствовать в фестивале «Маленький чемпион» в Пскове

19:07, 29 октября 2019, ПАИ

10 ноября в Пскове состоится 17-й семейный спортивный праздник «Маленький чемпион». В этот раз принять участие в мероприятии могут дети от 6 месяцев до 2,5 лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции газеты «Комсомольская правда — Псков».

Для того чтобы ребенок принял участие в фестивале «Маленький чемпион», родителям необходимо вырезать купон и заполнить его, а затем оплатить регистрационный сбор в 300 рублей и прислать купон в редакцию.

Сделать это можно двумя способами.

Первый – принести купон вместе с регистрационным сбором в отдел распространения и продвижения редакции газеты «Комсомольская правда — Псков» (улица Пароменская, 21/33, 1-й этаж). Второй – отправить фото или скан-копию купона на почту info@pskovkp.ru. В теме письма необходимо указать «Маленький чемпион_фамилия ребёнка». При онлайн-регистрации реквизиты для оплаты регистрационного взноса придут ответным письмом. После оплаты регистрационного сбора организаторы мероприятия внесут ребенка в список участников.

Купоны для регистрации на забеги публикуются в каждом номере газеты «Комсомольская правда — Псков» до 6 ноября. Ближайший номер газеты выйдет 30 октября.

Более подробно о семейном спортивном празднике читайте в официальной группе фестиваля «Маленький чемпион» в «ВКонтакте».