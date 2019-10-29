Условный срок и штраф в 325 тысяч рублей получил житель Плюсского района за вырубку четырёх елей

20:48, 29 октября 2019, ПАИ

Житель Плюсского района получил условный срок и штраф в 325 тысяч 70 рублей за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере (часть 3 статьи 260 УК РФ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Плюсского района.

Установлено, что 23 февраля 2019 года мужчина находился в лесном массиве выдела № 38 квартала № 127 Лядского участкового лесничества КУ «Плюсское лесничество», которое расположено на землях лесного фонда и относится к защитным лесам. Здесь житель Плюсского района с помощью бензопилы незаконно спилил четыре ели общим объёмом 12,6 кубических метров.

Стругокрасненский районный суд признал мужчину виновным в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере и назначил ему 1,5 года лишения свободы условно, а также удовлетворил иск в пользу «Плюсского лесничества» на сумму 325 тысяч 70 рублей в счет возмещения материально ущерба.