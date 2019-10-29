Год тюрьмы грозит задолжавшему более 120 тысяч рублей по алиментам жителю Плюссы

21:41, 29 октября 2019, ПАИ

36-летний житель Плюссы предстанет перед судом за неуплату более 120 тысяч рублей по алиментам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили прокуратуре Плюсского района.

Установлено, что суд обязал мужчину платить алименты на содержание своего несовершеннолетнего сына. Однако отец алименты не выплачивал. В результате задолженность по алиментам достигла более 120 тысяч рублей.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ (неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.