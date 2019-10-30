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Общество

Российские дороги планируют укрепить полиэтиленом

В России предложили повысить качество дорог при помощи специального покрытия из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ), которое может улучшить их износоустойчивость. Как пишет газета «Известия», разработчиками технологии стали специалисты Новосибирского института органической химии имени Н. Н. Ворожцова (НИОХ СО РАН).

Отмечается, чо СВМПЭ в настоящий момент крайне затратен в производстве. Однако ученые из Новосибирска пояснили, что в рамках совместного проекта смогли упростить данный процесс, и подешевевший материал можно будет использовать для укрепления дорог.

«Достигнуть этого удалось за счет новых каталитических систем на основе дихлорида титана, координированного со сложной органической молекулой», — пояснил гендиректор компании — участника проекта SkyT Polymer Геннадий Жиловский.

Авторы проекта подчеркивают, что благодаря их разработке новое покрытие можно начать повсеместно применять на отечественных дорогах без излишних затрат на производство.

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