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Общество

В России могут увеличить число национальных проектов

В правительстве России рассматривают возможность увеличения количества национальных проектов с 12 до 15. Как пишет газета «Известия», об этом рассказал первый заместитель главы Министерства финансов Леонид Горнин.

«Есть идея увеличить количество проектов, возможно даже до 14 или 15. Но они не будут называться нацпроектами, хотя по своей сути очень на них похожи», — отметил он.

В качестве примера, по его словам, можно отдельно выделить нацпрограмму социально-экономического развития Дальнего Востока и создать нацпроекты для развития сельского хозяйства.

Леонид Горнин сообщил, что работы над дополнительными нацпроектами пока находятся в стадии обсуждения, и даже в случае одобрения этой идеи финансирование проектов до 2024 года меняться не будет.

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